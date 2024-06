Veliki iskorak za mautaji sport

Podgorica, (MINA) – Poziv za predstavljanje mautaija na Olimpijskim igrama u Parizu je veliki iskorak za taj borilački sport, konstatovano je na sjednici Upravnog odbora Mautaji saveza Crne Gore (MTSCG).

Navodi se da će mautai biti će prikazan kao propratni program na Olimpijskim igrama u Parizu, uz učešće više od 1.000 muathai boraca iz 24 države sa pet kontinenata

Predsjednik Svjetske mautai federacije (IFMA) Sakči Tapsuvan kazao je da to veliki korak u snovima Tajlanđana da Muatai jednog dana postane olimpijski sport.

On je pojasnio da će petodnevno predstavljanje mautaija sadržati izložbe i radionice tajlandske borilačke vještine, a vrhunac je na rasporedu 5. i 6. avgusta kada će biti održane borbe između muatai boraca iz 24 države.

Ring će biti postavljen Klubu Franse, a svjetski poznati mautai borac Buakaw Banchamek izvešće “wai kru” – ritual odavanja počasti učiteljima koji izvode svi muatai borci prije borbe.

Glavni sekretar IFMA Stefan Foks rekao je da je federacija međunarodno priznata i da je čine 152 nacionalna saveza sa pet kontinenata.

“Crnogorski takmičari uspješno su prošli ovogodišnje turnire, a trenutno su pripreme za Međunarodni kup Plitvice open koji počinje 29. juna. Posebnu pažnju smo posvetili mladim talentovanim takmičarima koji su u potpunosti opravdali moje povjerenje. Veliku pažnju posvećujemo pripremi naših takmičara kroz treninge i takmičenja a težiste je prvenstvo Evrope za sve uzraste, koje se održava u novembru 2024 godine u Prištini”, piše u saopštenju.

Navodi se da su u crnogorskoj asocijaciji srećni zbog velikog uspjeha IFMA i istorijskog događaja i učešća kroz prateći program Olimpijskih igara.

“Naša uprava uložiće dodatne napore za obezbjeđenje dodatnih finasijskih sretstava za realizaciju programa MTSCG”, piše u saoptenju.

