Vaterpolisti poraženi od Grčke

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Grčke 14:12 (1:2, 2:3, 6:2 i 5:5), u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta na Evropskom prvenstvu u Splitu.

Loša treća četvrtina koštala je crnogorsku selekciju povoljnijeg rezultata u duelu sa Grčkom.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića bolje su počeli duel, prvu četvrtinu dobili su 2:1, dok su na polovini meča vodili 5:3.

Loš početak treće četvrtine i šest miunuta bez datog gola omogućili su rivalu da serijom od 4:0 povede 7:5, a polovinom posljednjeg dijela prednost uvećaju na nedostičnih četiri pogotka (12:8).

Junak trijumfa bio je Konstantinos Genidunias sa pet pogodaka, Aleksandros Papanastasiu i Stilianos Argilopulos postigli su po dva, a po jedan Konstantinos Kiovetsis, Konstantinos Kakaris,

Angelos Vlahopulos, Dimitrios Nikolaidis, Joannis Alafrakis.

U crnogorskoj selekciji najefikasniji je bio Marko Petković sa tri, Dušan Matković, Konstantin Averka i Bogdan Đurđić postigli su po dva, a po gol Vladan Spaić, Aleksa Ukropina i Marko Mršić.

Crnogorska selekcija u nastavku takmičenja igraće za sedmo mjesto, posljednje koje vodi na šampionat svijeta.

Crna Gora je na EP u grupi osvojila drugo mjesto, nakon pobjeda nad Gruzijom i Slovačkom i poraza od Italije.

U osmini finala bila je bolja od Rumunije, dok je u četvrtfinalnom duelu izgubila od Mađarske.

Protivnik crnogorskim vaterpolistima u subotu biće poraženi iz duela Francuske i Gruzije.

Za plasman u finale igraće vaterpolisti Španije i Mađarske (18), odnosno Italije i Hrvatske (20:30).

