Vaterpolisti i plivači spremni za Pariz

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ne ide u Pariz samo da bi učestvovala, kazao je selektor Vladimir Gojković, navodeći da nije bilo jednostavno ni izboriti vizu za to takmičenje.

ON je naglasio da crnogorski vaterpolisti žele da uđu u borbu za visok plasman, ali da moraju da shvate da je pred njima turnir na kojem je najvažnije misliti samo o prvoj narednoj utakmici.

“Pobjeda na startu ne bi garantovala ništa, kao što ni poraz ne bi značio eliminaciju”, rekao je Gojković na konferenciji za medije.

Prvu utakmicu Crna Gora igra u nedjelju protiv Hrvatske, a u grupi su i Grčka, Italija, Sjedinjene Američke Države i Rumunija.

Plasman u četvrtfinale izboriće četiri prvoplasirana tima.

Crnogorski selektor istakao je da su izabrali najbolje i da na raspolaganju ima igrače za koje vjeruje da mogu da iznesu ono što je zamislilo.

“Iza nas je dva mjeseca priprema, mnogo pripremnih utakmica i dobrog rada i mislim da smo spremni da odgovorimo na sve izazove. Prije svega, da smo zreli da psihološki reagujemo kako treba”, istakao je Gojković.

Crnu Goru će u Parizu predstavljati 19 sportista, a u delegaciji koja u utorak putuje za Pariz je 15 članova Vaterpolo plivačkog saveza.

Na Olimpijskim igrama, pored 13 vaterpolista, su i plivačica Jovana Kuljača (u disciplini 50 metara slobodnim stilom) i plivač Miloš Milenković u trci na 100 metara leptir.

Selektorka Danijela Franeta podsjetila je da će Kuljači i Milenkoviću to biti prvi nastup na Igrama.

“Mladi su i očekujem da daju sve od sebe, a mi da im ne stvaramo pritisak”, rekla je Franeta.

U crnogorskoj ekspediciji za Pariz neće biti predsjednika VPSCG Đura Marića zbog zdravstvenih problema.

Gojković se zahvalio Mariću na naporima da obezbijedi najbolje uslove.

“Pogotovo u posljednja dva mjeseca kada mu je bilo najteže. Želim mu brz oporavak, stvari idu nabolje i nadam se da će sve biti kako treba”, rekao je Gojković.

