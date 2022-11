Vaterpolisti Crne Gore sa Srbijom, Hrvatskom, Španijom, Gruzijom i Australijom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Crne Gore u novoformiranom takmičenju, Divizija 1 Svjetskog kupa, igraće u B grupi sa selekcijama Srbije, Hrvatske, Španije, Gruzije i Australije, odlučeno je danas žrijebom.

U grupi A igraće Italija, Japan, Grčka, Mađarska, Francuska i Sjedinjene Američke Države.

Kvalifikacioni dio biće odigran kroz dva turnira, a njihovi termini biće naknadno određeni.

Po tri najbolje selekcije iz obje grupe plasiraće se na Superfinale.

Ostala dva mjesta popuniće dvije najbolje selekcije iz Divizije 2.

Superfinale je na programu od 30. juna do 2. jula.

