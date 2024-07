Vasilije Radović produžio ugovor sa Jadranom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski reprezentativac Vasilije Radović produžio je ugovor sa Jadranom na još tri sezone, saopšteno je iz hercegnovskog vaterpolo kluba.

Navodi se da je Radović jedan od najtaletovanijih i najperspektivnijih vaterpolista Crne Gore.

Standardni je prvotimac Jadrana od sezone 2019/20 i do sada je sa klubom osvojio tri titule prvaka i četiri Kupa Crne Gore.

Sa seniorskom reprezentacijom trijumfovao je u Svjetskoj ligi 2021, a učestvovao je na šampionatima svijeta u Budimpešti 2022, Fukuoki 2023. i Dohi 2024. i Evropskim prvenstvima u Splitu 2022. i Zagrebu 2024. godine.

Sa juniorskom vaterpolo reprezentacijom Crne Gore osvojio je bronzu na svijetskom prventstvu u Pragu 2021 godine.

