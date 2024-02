Uspješan nastup braće Nurković u Varšavi

Podgorica, (MINA) – Džudista rožajskog Ibra, Jusuf Nurković, nastup na Evropskom kupu u Varšavi završio je u trećem, a njegov mlađi brat Jahja u drugom kolu.

Stariji od braće Nurković na startu takmičenja u kategoriji do 66 kilograma pobijedio je iponom Španca Igora Leona Oneku.

U drugom kolu eliminisao je Hekima Agamamedova iz Turkmenistana, dok je u trećem izgubio od Švajcarca Lionela Švandera.

“Trenutak nepažnje koštao ga je pobjede i plasmana u četvrtfinale. Odradio je dobro meč i bio bolji, na žalost dovoljan je bio samo djelić sekunde da izgubi dobijeno”, rekao je trener Ibra, Omer Nurković.

U kategoriji do 73 kilograma, Jahja Nurković je u debitantskom meču savladao Poljaka Radoslava Stroka, dok je u drugom kolu izgubio od Francuza Lionela Bebea.

Turnir u Varšavi okupio je 458 džudista iz 37 država.

