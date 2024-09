Uručene stipendije najboljim studentima sportistima

Podgorica, (MINA) – Studentski sportski savez Crne Gore (SSSCG) uručio je danas stipendije najboljim studentima sportistima u prošloj godini, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je cijeneći uspjeh na akademskim studijama i sportskim terenima, u maju raspisan konkurs za najbolje studente sportiste koji su se u 2023. godini takmičili na domaćim i međunarodnim takmičenjima Studentskog sportskog saveza Crne Gore.

“Upravni odbor je, nakon sprovedene procedure i kriterijuma koji su podrazumijevali sportske i akademske rezultate u 2023. godini, odlučio da se stipendije dodijele za devet studenata sportista. Na osnovu izvanrednih sportskih rezultata na međunarodnom takmičenju u Zagrebu dodijeljene su još dvije stipendije”, saopšteno je iz SSSCG.

Navodi se da su stipendije, u iznosu od 727,27 EUR, za domaća takmičenja dobili Jovan Pejović (Filološki fakultet), Stefan Pavlović (Ekonomski fakultet), Đorđe Parović (Fakultet za sport i fizičko vaspitanje), Andrija Jašović (Medicinski fakultet) i Luka Đekić (Građevinski fakultet).

Stipendije su, za ostvarene rezultate na međunarodnoj sceni, zaslužili Vladimir Mijač (Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo), Jelena Peruničić (Fakultet primijenjene nauke), Nemanja Čađenović (Fakultet za poslovni menadžment) i Matija Drobnjak (Fakultet informacionih tehnologija).

“Na osnovu izvanrednih sportskih rezultata stipendije su pripale i Nikoli Maloviću sa Ekonomskog fakulteta i Vasilisi Bujić, studentkinji Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo”, stoji u saopštenju.

Predsjednik SSSCG, Zoran Medenica, zahvalio se Ministarstvu sporta i mladih i ministru Dragoslavu Šćekiću, navodeći da bez njihove podrške ne bi bilo moguće dodijeliti stipendije.

“Zaista imamo izvanrednu saradnju sa Ministarstvom i siguran sam da će i studentski sport rasti i biti na većem nivou, prvenstveno kao servis svim studentima. Uz čestitke svim nagrđenim studentim želim da im poručim da su oni ambasadori studentskog sporta i da svi zajedno trebamo još više da se trudimo da promovišemo studentski sport na svakom koraku”, rekao je Medenica.

Ministar Šćekić kazao je da su upravo studenti pravi predstavnici i da predstavljaju spoj mladih obrazovanih ljudi koji se pritom bave sportom na vrhunskom nivou.

“Spoj vrhunskih sportskih rezultata i akademskih dostignuća je ono što ih čini posebnima, a stipendija predstavlja podršku u daljem razvoju i napredovanju na oba polja. Sport i obrazovanje dva su puta koja zahtijevaju disciplinu, upornost i strast a upravo su nagrađeni dokaz da je moguće uspješno koračati tim stazama paralelno postižući izvrsnost na svim frontovima”, rekao je Šćekić.

