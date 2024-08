Upaljen paraolimpijski plamen u Parizu, Rajković i Bakić nosili crnogorsku zastavu

Podgorica, (MINA) – Čarls-Entoni Kuaki, Fabien Lemiru i Elodi Lorandi zajednon sa Aleksisom Hankinkantom i Nantin Keita upalili su olimpijski plamen i ozvaničili početak 17. Paraolimpijskih igara, koje će do 8. septembra biti održane u Parizu.

Igre je svečano otvorio francuski predsjednik Emanuel Makron, a prisutne pozdravi prvi čovjek Međunarodnog paraolimpijskog komiteta Endrju Persons.

Crnogorsku zastavu na defileu nosili su atletičarka Maja Rajković i stonoteniser Luka Bakić.

Ceremonija je prvi put održana van stadiona, na Trgu Konkord, aa sportisti su prodefilovali avenijom Jelisejska polja.

U koreografiju Šveđanina Aleksandera Ekmana bilo je uključeno 150 plesača, među kojima i 20 sa invaliditetom.

Ceremonija je održana pred više od 50 hiljada gledalaca, koji su dešavanja mogli pratiti i preko šest džinovskih ekrana.

Oni su bili svedoci tog istorijskog trenutka, koji naglašava posvećenost grada domaćina pristupačnosti i inkluzivnosti.

Za nastup na Igrama akreditovano je 4.400 sportista iz 186 država svijeta, koji će se nadmetati u 549 različitih takmičenja u 22 sporta, na različitim kultnim mjestima u Parizu, uključujući Ajfelov toranj, Šatu de Versaj i Gron Pele.

Francuska i Pariz prvi put biće domaćini Ljetnjih paraolimpijskih igara u svojoj istoriji, dok su francuski gradovi Tinj i Albervil zajedno bili domaćini Zimskih paraolimpijskih igara 1992. godine.

Maskota – Paraolimpijski Frig, inspirisan frigijskom kapom, simbolizuje slobodu, ima sečivo za trčanje i predstavlja sportiste sa invaliditetom.

Promoviše vrijednosti inkluzivnosti Paraolimpijskih igara i važnost sporta.

Jedan od nosilaca paraolimpijske zastave na otvaranju bio je Britanac Džon Mekfeil, prva osoba sa tjelesnim invaliditetom kojoj je Evropska svemirska agencija odobrila buduće svemirske misije.

Kao aktivni sportista učestvovao je na Paraolimpijskim igrama 2008. u Pekingu i osvojio bronzanu medalju na 100 metara u svojoj kategoriji.

Crnogorski paraolimpijski tim u Parizu čine četvoro sportista, koji će se nadmetati u tri sporta – stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić (kategorija S10), atletičarka Maja Rajković i strijelac Miloš Đinović.

Rajković će se takmičiti u bacanju koplja, u kategoriji F54, a Đinović u disciplini vazdušna puška, u kategoriji SH1 – R3.

Bakić i Đinović prvi će od crnogorskih sportista na borilište – 1. septembra.

Radovića i Bakića, ukoliko opravdava očekivanja i prođe osminu finala, dan kasnije očekuju četvrtfinalni mečevi.

Za 3. septmbar zakazani su polufinalni, dok je dan kasnije biti poznat osvajač zlatne medalje u kategoriji S10.

Rivale će saznati u petak, za kada je poznat žrijeb.

Posljednja će od crnogorskih sportista na borilište Maja Rajković, koja će nastupiti 7. septembra.

