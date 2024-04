Ubjedljiv trijumf Sinkomerca

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sinkomerca ostvarili su ubjedljivu pobjedu u prvim mečevima četvrtfinala Meridianbet Biznis lige Crne Gore u minifudbalu.

Sinkomerc je bio ubjedljiv protiv ekipe Pošte Crne Gore 5:0.

Ubjedljivu prednost pred revanš meč ima i Montekargo, koji je bio bolji od Cedisa 3:0.

U najuzbudljivijem duelu NLB Banka je poražena od Vojske Crne Gore 3:2 dok je DMD Delta slavila protiv ekipe Radio televizije Crne Gore rezultatom 4:2.

Revanš utakmice na programu su za vikend.

