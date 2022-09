Ubjedljiv trijumf košarkašica Budućnost Bemaksa

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras u Podgorici, u prvom pripremnom meču, hrvatsku Raguzu 86:44.

Podgorički tim do pobjede vodila je Maja Bigović sa 17, Jovana Savković ubacila je 14, a poen manje Dragana Živković.

“Posebno raduje dobra partija Maje Bigović, koja će sada kada nema u timu Mine Đorđević i Violete Lazarević imati mnogo veću ulogu”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Raguza se priprema za nastup u Eurokupu, gdje je 27. oktobra očekuje gostovanje ekipi Brna.

Budućnost u subotu putuje za Vrbas, a tokom turneje po Srbiji odigraće šest utakmica.

