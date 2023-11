Ubjedljiv poraz kadetkinja u Viljusu

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Slovačke 4:0, u drugom kolu turnira preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Slovačku selekciju do pobjede vodile su Viktorija Havalec u 6. i 43, Matilda Slukova u 56. i Tamara Kramlikova u 69. minutu.

Selektor Mirko Marić kazao je da je, uprkos ubjeldjivom porazu, zadovoljan borbenošću djevojčica, navodeći da su pružile svoj maksimum.

“Protivnik je na mnogo većem nivou i tehnički i fizički, tako da su dominirali tokom cijele utakmice. Veoma je bitno da u ovoj generaciji imamo što više utakmica i sa jačim protivnicima kao što je Slovačka, jer nam to donosi dodatno iskustvo za budućnost”,kazao je Marić.

Crna Gora će drugi, ujedno i posljednji meč u toj fazi kvalifikacija, odigrati 11. novembra protiv Litvanije, domaćina turnira.

