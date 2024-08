Ubjedljiv poraz kadetkinja u Prištini

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Prištini, u prvom od dva kontrolna meča, od selekcije Kosova 5:0.

Domaćin je već do poluvremena stekao ubjedljivu prednost i riješio pitanje pobjednika.

Kosovo je povelo već u trećem minutu golom Olse Maćastene.

Na 2:0 povisila je Loela Ahmeti u sedmom, dok je treći gol postigla Krenara Keljmendi u 16. minutu.

Maćastena se upisala u strijelce i u 35, a konačan rezultat postavila je Keljmendi u 69. minutu.

Novi duel istih selekcija na programu je u petak (10.30).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS