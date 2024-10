Ubjedljiv poraz Crvene zvezde u Monte Karlu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Monte Karlu od Monaka 5:1, u utakmici trećeg kola Lige evropskih šampiona.

Domaći sastav do pobjede vodili su Takumi Minamino u 20. i 70, Bril Embolo u 45, Vilfred Singo u 54. i Magnes Aklijuš u šestom minutu sudijske nadoknade.

Jedini pogodak za Crvenu zvezdu postigao je Šerif Ndiaje u 27. minutu.

Pred svojim navijačima slavio je i Milan, koji je bio bolji od Klub Briža 3:1.

Ostali mečevi počeće u 21 sat. Sastaće se: Arsenal – Šahtjor, Aston Vila – Bolonja, Đirona – Slovan, Juventus – Štutgart, PSŽ – PSV Ajndhoven, Real Madrid – Borusija Dortmund i Šturm – Sporting Lisabon.

