Ubjedljiv poraz crnogorskih košarkašica

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras od Slovenije 86:57, u prvom od dva kontrolna meča.

Crnogorske košarkašice u okviru priprema za pretkvalifikacioni turnir za odlazak na Svjetsko prvenstvo imale su odličan početak i vođstvo 21:8, a onda je u drugom poluvremenu sve bilo u znaku Slovenije, koja je pogodila 11 trojki i trasirala put do trijumfa.

Crna Gora je održavala prednost do sredine druge dionice, kada je Šepard pogodila dva bacanja za 27:27, a nakon faulova Slovenija je uspjela da u 17. minutu preko Žitek prvi put povede – 29:27.

U samom finišu prvog poluvremena, Crna Gora je imala napad da anulira zaostatak, ali je nakon izgubljene lopte Vukčević, Friškovec iz kontre pogodila trojku za 39:33 na poluvremenu.

Slovenija je pitanje pobjednika riješila sredinom treže četvrtine, pogodila je četiri trojke za četiri minuta i serijom 20:4 uspjela da stigne do prednosti od 22 poena.

Razlika je, nakon pete trojke u tom periodu, iznosila 68:45.

U crnogorskom timu najefikasnije su bile Jovana Pašić i Lana Vukčević sa po 12, dok je Marija Leković dodala devet poena.

Novi duel Slovenije i Crne Gore na programu je sjutra u 18 sati, u sportskoj dvorani Zreče.

Taj duel biće posljednja provjera crnogorskim košarkašicama pred odlazak za Meksiko.

Pretkvalifikacioni turnir u Meksiku biće odigran od 19. do 25. avgusta. Rivali Crne Gore u grupi B biće Meksiko, Novi Zeland i Mozambik. U pretkvalifikacijama igraju još Koreja, Mali, Češka i Venecuela, koji čine grupu A.

Najbolja dva tima iz svake grupe kvalifikovaće se za polufinale, dok će se pobjednik turnira plasirati u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. (kraj) eml

