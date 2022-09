Ubjedljiv poraz crnogorskih košarkaša od Španije

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezntacija Crne Gore poražena je danas u Tbilisiju od Španije 82:65, u utakmici četvrtog kola A grupe 41. Evropskog prvenstva.

To je drugi poraz crnogorskih košarkaša na šampionatu, nakon što su na startu izgubili od Turske.

Upisali su i dva trijumfa protiv Bugarske i Belgije.

Zvanični svjetski prvak nadigrao je crnogorske košarkaše, a pitanje pobjednika riješio je već u drugoj četvrtini.

Španija je dominirala pod košem, mnogo poena postigla je iz tranzicije, uz odličan šut sa distance.

Potpuno je zaustavila unutrašnju igru crnogorske selekcije i iz igre “izbacila” Bojana Dubljevića, koji je meč završio sa svega tri poena.

Španska selekcija je, kod rezultata 15:13, napravila seriju od 10:0, za vođstvo od 25:13.

Na polovini meča razlika je iznosila 22 (53:31), dok je u 25. minutu bilo 27 poena (62:35).

Špansku selekciju do treće pobjede vodili su

Dario Brizuela sa 18 i Vili Hernangomez sa 14, dok su po 12 poena ubacili Lorenco Braun i Haime Pradilja.

U crnogorskoj selekciji najbolji je bio Vladimir Mihailović sa 18, Marko Simonović je dodao 11, a poen manje Kendrik Peri.

Pobjedu je danas u A grupi ostvarila i Turska, koja je savladala Belgiju 78:63.

Za 19 sati zakazan je duel Gruzije i Bugarske.

Crna Gora će u petom kolu igrati sjutra sa Gruzijom (19) za plasman u nokaut fazu.

