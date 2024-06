Ubjedljiv poraz crnogorskih košarkaša

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je na startu Akropolis kupa.

Crnogorski košarkaši izgubili su večeras u Dvorani mira i prijateljstva od Grčke 86:57.

Grčka je vodila od početka utakmice, povela je na startu 11:0, a Crna Gora je prve poene postigla poslije tri minuta i 38 sekundi igre.

Domaćin je na kraju prve četvrtine stekao dvocifrenu prednost (23:12), a sredinom drugog dijela razliku je povećao na 22 poena (42:20 i 45:23).

Grke je do pobjede vodio Jorgos Papajanis sa 12 poena.

U timu Grčke nije bilo prve zvijezde, Janisa Adetokunba.

U crnogorskoj selekciji najefikasniji je bio Nikola Vučević sa 20 poena i 11 skokova.

Crnogorski košarkaši sjutra će igrati protiv Bahama.

Dueli u Atini izabranicima selektora Boška Radovića su generalna proba za Rigu gdje je od 2. do 7. jula igrati kvalifikacije za Olimpijske igre.

Crna Gora je u grupi sa Brazilom i Kamerunom, a u drugoj su Letonija, Gruzija i Filipini.

Po dvije selekcije idu u polufinale, a pobjednik u Pariz.

