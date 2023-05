U subotu startuje Crnogorska tekbol liga

Podgorica, (MINA) – Turnirom u Ulcinju u subotu počeće nova sezona Crnogorske tekbol lige /Montenegrin Teqball League – MTL/, saopšteno je iz Tekbol saveza.

Navodi se da će ulcinjska mala plaža ugostiti najbolje crnogorske tekere, koji će se nadmetati u konkurenciji muških parova.

Učešće na turniru je besplatno, a nagradni fond 1.000 EUR.

Predsjednik Tekbol saveza Milorad Šutulović kazao je da u novoj sezoni očekujemo još veće interesovanje crnogorskih tekera i nove prijave, kao i još viši nivo tekbola na raznim lokacijama.

“Gradovi u svim regijama Crne Gore biće domaćini Crnogorske tekbol lige, a sve kreće iz Ulcinja, koji je i prethodne godine bio poprište tekbol spektakla. Vjerujemo da će tako biti i ove godine i da će svi posjetioci Male plaže uživati u urbanoj sportskoj disciplini”, rekao je Šutulović.

On je naglasio da je prvi MTL turnir ujedno i najava ljetnje turističke sezone.

“To je ujedno i promocija Ulcinja kao atraktivne lokacije, koja ima sjajne uslove i za sport i rekreaciju i izuzetno nas raduje saradnja sa Opštinom i Turističkom organizacijom Ulcinj“, rekao je Šutulović.

Prošle subote, 20. maja, tri stola postavljena su na području ulcinjske opštine, čime crnogorski tekbol dobija novi centar.

Šutulović je naglasio da se tekbol konstanto širi u Crnoj Gori, navodeći da je do sada postavljeno 50 stolova u svim djelovima države, a u tri grada imamo i besplatne termine.

“Veoma se radujemo što se će se od ovog proljeća i Ulcinj naći na crnogorskoj tekbol mapi. Uvjereni smo da će MTL ove sezone biti na još višem nivou, a tekbol priča dobiće i novu dimenziju, pošto u julu kreće projekat Jadranske tekbol lige (ATL), u kojoj će učestvovati tekeri iz pet država regiona (Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Crne Gore), čiji će gradovi biti domaćini po jednog turnira“, zaključio je Šutulović.

Iz kabineta predsjednika Opštine Ulcinj saopšteno je da je tekbol takmičenje predstavlja početak naše ljetnje turističke priče i jedan je od vidova promocije prednosti grada i obale.

“Sigurni smo da nas čeka cjelodnevni tekbol spektakl i da će brojni posjetioci našeg šetališta i plaže ostati da prate dešavanja na zakrivljenom stolu. Ulcinjska obala je, između ostalog, sjajno podneblje za sport. Naše vode fenomenalne su za kajt surfing a plaže bile sjajna podloga za fudbal na pijesku”, navodi se u saopštenju.

Navodi se da će Ulcinj predstojećeg vikenda imati priliku da se uvjeri u majstorije crnogorskih tekera.

“Nadamo se da ćemo doprinijeti promociji ovog zaista atraktivnog sporta“, saopštili su iz kabineta predsjednika Opštine Ulcinj.

Od ove sezone povećan je i broj učesnika, pa će se 24 ekipe takmičiti na premijernom izdanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS