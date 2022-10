U Podgorici održana Trka zadovoljstva

Podgorica, (MINA) – U Podgorici je danas održana Trka zadovoljstva “Fun Run” na tri kilometra, u organizaciji Ministarstva sporta i mladih i tehničku podršku Atletskog saveza (ASCG), a pod pokroviteljstvom Evropske komisije.

Trka je organizovana povodom obilježavanja Evropske nedjelje sporta u Crnoj Gori.

Iz Atletskog saveza su kazali da su manifestaciji prisustvovali ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević i direktor Direktorata za sport Zoran Jojić sa saradnicima.

Navodi se da su ispred ASCG takmičenju prisustvovali predsjednik Saveza Gojko Banjević i generalni sekretar Milan Madžgalj.

Iz ASCG su naveli da je Lalošević pozdravio sve učesnike manifestacije, a zajedno sa Jojićem dodjeljivao je učesničke medalje onima koji su prošli kroz cilj.

“Ovaj dogadjaj pokazo je da građani vode računa o svom zdravlju i njeguju sportski duh. Na trci je nastupilo preko 250 učesnika i svi učesnici koji su prosli kroz cilj trke dobili su medalju i majicu manifestacije”, navodi se u saopštenju.

Oni su rekli da je start trke bio sa brda Gorica ,a cilj na Trgu Argentina.

“Trka je još jednom pokazala da je veoma važno da svi zajedno promovišemo fizičke aktivnosti i zdrave stilove života u duhu Evropske nedjelje sporta. Na trci je nastupila i poznata crnogorska olimpijka Slađana Pejović koja je prva prošla kroz cilj kod dama, a kod muškaraca prvi je prošao Miljan Kukuličić”, naveli su iz ASCG.

Najstariji učesnik manifestacije, kako je saopšteno, kod žena je bila Svetlana Useinović iz Bara, a kod muškaraca Mladen Brajović.

Najmlađi učesnik manifestacije star godinu i po bio je Milan Tončić.

