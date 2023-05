U nedjelju start finalne serije za prvaka Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Finalna serija plej-ofa prvenstva Crne Gore za košarkaše, između Budućnost Volija i SC Derbija, počeće u nedjelju, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Početak nedjeljnog duela u dvorani Morača zakazan je za 20 sati.

Finalna serija se igra na tri pobjede.

Budućnost je u polufinalu eliminisala Sutjesku, dok je SC Derbi bio bolji od Mornara.

Budućnost je bila učesnik svih 15 finala od sticanja nezavisnosti Crne Gore, a samo jednom nije osvojila titulu – 2018. godine kada je šampion bio Mornar.

SC Derbi će prvi put igrati finale.

