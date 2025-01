U nedjelju seniorsko prvenstvo Crne Gore u džudou

Podgorica, (MINA) – Pojedinačno seniorsko prvenstvo Crne Gore biće održano u nedjelju, u podgoričkoj Osnovnoj školi “Novka Ubović”, saopšteno je iz Džudo saveza.

Pravo nastupa imaju džudisti rođeni 2010. godine i stariji.

Seniorke će se nadmetati u kategorijama do 48, 52, 57, 63, 70, 78 i preko 78 kilograma.

Seniori će se za medalje boriti u kategorijama do 60, 66, 73, 81, 90, 100 i preko 100 kilograma.

Nedjeljnom šampionatu prethodiće sudijsko- trenerski seminar, koji će sjutra biti održan u sportskom kompleksu Voco.

Najavljeno je da će na seminaru biti prezentovana nova pravila Svjetske džudo federacije (IJF), koja će biti primjenjivana u olimpijskom ciklusu 2024-2028 godine.

Prisustvo seminaru najavilo je više od 100 sudija i trenera.

Seminar će, pred Sudijske i Trenerske komisije saveza, voditi ekspert IJF Slaviša Bradić.

