Trofeji za Furtulu i Anabelu Mujovi

Podgorica, (MINA) – Crnogorski rekorder Danijel Furtula i Anabela Mujovi najbolji su atletičari međunarodnog mitinga Trofej Montenegra u Baru.

Furtula je u bacanju diska imao hitac od 61,11 metara, a taj rezultat po IAAF tablicama vrijedi 1081 bodova.

U ženskoj konkurenciji Anabela Mujovi iz barskog kluba Sanja skočila je u dalj 5,53 metra, koji po IAAF tablicama vrijedi 897 bodova.

Na takmičenju je atletičarka Tare iz Mojkovca, Vesna Kljajević, ostvarila u bacanju kugle normu za učešće na juniorskom prvenstvu Evrope u Jerusalimu.

Nastup je izborila hicem od 14,15 metara.

Atletski trofej Montenegro okupio je više od 160 takmičara iz 14 klubova.

U ekipnom plasmanu najuspješniji je bio Mornar sa četiri zlatne, Sanja i Tara osvojili su po tri, a po dva Podgorica i Nikšić.

Po jednog osvajača zlatnog odličja imaju Lovćen, Milenijum, Rudar, Jedinstvo i Tempo.

