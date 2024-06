Završena rekonstrukcija puta Rožaje – Špiljani

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rekonstrukcija puta Rožaje – Špiljani je završena i saobraćajnica je spremna, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

“Danas su asfaltirani posljednji metri puta, tako da je saobraćajnica u potpunosti spremna za saobraćaj”, napisao je Radulović na svom profilu na mreži X.

On je naveo da je ispunjeno obećanje dato u martu da će put biti završen do početka ljetnje turističke sezone.

“Ovaj projekat se radio nedopustivo dugo i ponosan sam što smo intenzivnim radom uspjeli da ga privedemo kraju”, rekao je Radulović.

Rekonstruisana dionica puta biće svečano otvorena tokom naredne sedmice.

