Mlade košarkašice poražene od Bugarske

Podgorica, (MINA) – Mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Podgorici, u drugom kontrolnom meču, od Bugarske 52:51.

Crnogorske košarkašice uglavnom su vodile u prvom poluvremenu, a nakon 20 minuta bilo je 32:26.

U nastavku, kada je viđen mali broj poena, igralo se gotovo koš za koš, a u neizvjesnom finišu Bugarska je uspjela da dođe do trijumfa.

Najefikasnija bila je Marija Baošić sa 12, Lana Vukčević ubacila je deset, Jelena Bulajić osam, a poen manje Atina Radević.

Kod Bugarske istakla se Kokalova sa 12 koševa.

Naredne provjere Crna Gora će imati 20. i 21.juna na Zlatiboru protiv Srbije.

