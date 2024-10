Trofej stonoteniserima Sahat kule

Podgorica, (MINA) – Ekipa Sahat kule pobjednik je tradicionalne manifestacije PG ping pong – tenis stoni u tvojoj zoni, u organizacji Sekretarijata za sport Glavnog grada i Stonoteniskog kluba Spin.

Šampionski tim činili su Tara Lutovac, Miloš Mrdak, Dušan Dragović i Stevica Bjeletić.

U velikom finalu završnog turnira, Sahat kula je pobijedila Goricu 3:1 i revanširala joj se za poraz u grupi.

Pobjedničkom timu pripala je i novčana nagrada od hiljadu EUR.

Pobjede u finalu ostvarili su Lutovac protiv Ane Petrović 15:12, Dragović protiv Dragana Jovanovića 15:11i Bjeletić protiv Samira Hodžića 15:14.

Jedini trijumf za Goricu ostvario je Stefan Martinovć, u duelu sa Mrdakom 15:13.

Timu Gorice pripala je novčana nagrada u iznosu od 600 EUR.

Kao trećeplasirana manifestaciju je završila Ribnica, pobjedom u odlučujućem meču protiv Milenijuma 3:0.

Do pobjede i novčane nagrade od 400 EUR došli su pobjedama Snežane Miličković, Marka Pešića i Aleksandra Obradovića, dok je Dušan Bjelić bio slobodan.

Igrači Milenijuma dobili su utješnu nagradu od sponzora ProfitApp – po outdoor, stonoteniske rekete, koji se koriste za manifestaciju PG ping pong.

U kvalifikacijama učestvovalo je 120 takmičara koji su do finalnog turnira došli preko osam kvalifikacionih turnira na četiri lokacije u gradu (Stari Aerodrom, Blok 5, Poobrežje i Njegošev park).

Kvalifikacioni turniri bili su individualnog karaktera, dok su na finalnom dijelu takmičari svrstani u osam ekipa sa po četiri člana (tri muškarca i žena).

Kordinator Miloš Stijepović kazao je da su zadovoljni interesovanjem za takmičenje u trećem izdanju manifestacije.

“Posebno u muškoj konkurenciji, u kojoj smo mogli da popunimo još minimum dva kvalifikaciona turnira. Hvala svim takmičarima na učešću, fer i korektnom ponašanju i prikazanoj igri, strpljenju zbog promjena planova usljed nestabilnih vremenskih uslova. Veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerima iz Stonoteniskog kluba Spin, bez čije posvećenosti i profesionalnosti ova manifestacija ne bi bila moguća. Čestitamo pobjednicima, a ostalima želimo više sreće dogodine”, rekao je Stijepović.

