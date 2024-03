Trijumf Crvene zvezde u Baru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Baru od Crvene zvezde 102:66, u utakmici 21. kola Admiralbet ABA lige.

Mornar nije uspio da priredi iznenađenje, parirao je Crvenoj zvezdi samo u prvoj četvrtini, nakon čega su gosti pojačali tempo i došli do pobjede.

Barski tim upisao je 17. poraz i ostao na začelju tabele.

Crvenu zvezdu do pobjede, 18. ove sezone, vodili su Džavonte Smart sa 16 i Luka Mitrović sa 14, dok je poen manje ubacio Dejan Davidovac.

Najefikasniji kod Mornara bio je Tej Voler sa 14, dok je poen manje ubacio Tavien Dan-Martin.

Budućnost Voli će sjutra ugostiti Igokeu (19), dok će SC Derbi dan kasnije u Zagrebu igrati protiv Cibone (19).

