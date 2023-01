Trijumf Budućnost Volija u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u gostima ekipu MZT Skoplja 90:86, u utakmici 16. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim, koji je dobio i prvi međusobni duel pred svojim navijačima 89:66, zabilježio je deseti trijumf ove sezone.

Prvak Sjeverne Makedonije na začelju je tabele, sa svega dva ostvarena trijumfa.

Gosti su u dvorani Jane Sandanski opravdali očekivanja, poveli su na startu 9:0, a prednost u finišu prve četvrtine povisili na 14 poena (18:4).

Domaćin je u drugoj četvrtini na kratko zaprijetio i u 15. minutu smanjio na 28:26.

Budućnost se trgla i do kraja druge četvrtine vratila dvocifrenu prednost (42:32), koja je u finišu trećeg dijela meča iznosila 17 poena (65:48).

Loša posljednja četvrtina gostiju vratila je MZT Skoplje u igru i omogućila mu da u 38. minutu izjednači (76:76, 78:78).

Uslijedio je uzbudljiv finiš, u kojem se bolje snašla Budućnost.

Poenima Bel-Hejnsa sa linije slobodnih bacanja povela je 80:78, a sve dileme riješio Erik Grin trojkom 50 sekundi prije kraja.

Bel-Hejns je bio najefikasniji sa 22, Grin je ubacio 18, Dželil Obrajan 15, a poen manje Alfa Kaba.

U skopskoj ekipi najbolji je Vojdan Stojanovski sa 20, dok je poen manje ubacio Abdul Malik Abu.

Seriju poraza prekinuo je juče Mornar, koji je u Baru savladao Cibonu 83:81.

SC Derbi će u nedjelju biti domaćin beogradskom Partizanu (19.30).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS