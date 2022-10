Trijumf atletičara i atletičarki Mornara

Podgorica, (MINA) – Atletičari i atletičarke Mornara osvjili su prva mjesta u ekipnoj konkurenciji na 55. Ekipnom prvenstvu Crne Gore za seniore u Baru.

U muškoj konkurenciji atletičari Mornara trijumfovali su sa 4.872 boda.

Kao drugoplasirani završili su atletičari Jedinstva iz Bijelog Polja sa 3.934, dok je treći bio Nikšić sa 2.963 boda.

Kod seniorki trijumfovale su atletičarke Mornara sa 5.326 bodova, ispred AK Sanja iz Bara sa 4.653 i Jedinstva sa 3.994 boda.

Najvredniji rezultat na takmičenju ostvario je Risto Drobnjak u bacanju kugle 18 metara i 25 centimetara, koji po IAAF tablicama vrijedi 1017 bodova.

Šampionat na atletskom stadionu Topolica okupio je 80 atletičara iz deset klubova.

