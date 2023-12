Tradicionalna trka 18. decembra

Podgorica, (MINA) – Tradicionalna atletska trka Oslobođenje Podgorice – memorijal Veliša Mugoša biće održana 18. decembra, saopštili su organizatori manifestacije.

Atletičari će i ove godine trčati na brdu Gorica, a start i cilj biće u blizini kafića Što činiš.

Trka će biti održana 65. put, a učesnici će trčati na kružnoj sazi dugoj 600 metara.

“Na trci će nastupiti najbolji atletičari iz Crne Gore, učesnici srednjih i osnovnih škola sa područja Glavnog grada, rekreativci, veterani, studenti, pripadnici vojske i policije koji će trčati u trci na 5000 metara”, saopštili su organizatori.

Pioniri će, u obje konkurencije, trčati na 600, juniorke na hiljadu, a juniori na hiljadu i po metara. Seniorke će se nadmetati na tri hiljade, a seniori, u glavnoj trci, na pet hiljada metara.

Glavna trka, nosi ime Memorijal Veliša Mugoša, u znak sjećanja na jednog od najboljih crnogorskih atletičara, vlasnika jednog evropskog i 11 jugoslovenskih rekorda.

Tradicionalni pokrovitelj manifestacije je Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada, a tehnički organizator ATK Podgorički maraton uz podršku Atletskog saveza Crne Gore.

Početak manifestacije zakazan je za 12 sati.

Prošlogodišnji pobjednici bili su Slađana Pejović na tri i Željko Dabović na pet hiljada metara.

Kod osnovnih škola u ekipnom plasnamu najbolja je bila Osnovna škola “Oktoih”, dok je kod srednjih prvoplasirana škola bila Gimnazija “Slobodan Škerović”.

