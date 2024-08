Titograd bolji i od Blu Medžika

Podgorica, (MINA) – Futsal ekipa OFK Titograda pobijedila je večeras Blu Medžik iz Republike Irske 3:2, u drugom kolu turnira preliminarne runde Lige šampiona u Skoplju.

To je drugi trijumf crnogorskog šampiona, nakon što je na startu turnira bio bolji od Rendžersa iz Andore (4:2).

Titograd će u subotu igrati protiv makedonske Force za prvo mjesto na turnir i plasman u narednu rundu takmičenja.

