Tekvondo klubu Akademac četiri medalje u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Takmičari Akademca nastup na međunarodnom tekvondo turniru Ilidža open u Sarajevu završili su sa četiri medalje – po jednom zlatnom i srebrnom i dvije bronzane, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da je uspješan nastup upotpunila seniorka Milena Šćepanović, koja je proglašena za najbolju takmičarku turnira u konkurenciji formi.

Šćepanović je osvojila zlatnu medalju, dok je srebrni bio senior Nemanja Jočić, u konkurenciji formi.

Bronzane su bile seniorka Sofija Musić i juniorka Mira Jovanović u formama.

U četvrtfionalu nastup je završio Nenad Jovanović (senior A klasa) u borbama (do 80).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS