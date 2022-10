Tekbol reprezentacija ostvarila dvije pobjede u Budimpešti

Podgorica, (MINA) – Tekbol reprezentacija Crne Gore ostvarila je u Budimpešti dvije pobjede u tri meča u grupi, ali nije uspjela da izbori plasman u nokaut fazu prvog kvalifikacionog turnira /European Teqball Tour/ u Budimpešti.

Turnir je bio jedan od kvalifikacionih za Evropske igre u Krakovu naredne godine, na kojima će se prvi put naći tekbol.

Samo pobjednik grupe prošao je među 16 ekipa turnira.

Crnogorski predstavnici Marko Žarković i Andrija Jovanović takmičenje su završili kao drugoplasirani u grupi, iza mađarskog dubla Forgaš i Odnoga, koji je u međusobnom duelu slavio 2:0.

Crnogorski dubl, bio je bolji u duelu sa alžirsko–francuskim parom Lerit – Mateo 2:1 (12:11, 9:12 i 12:7) i protiv rumunskog dubla Mate – Veras 2:0 (12:7 i 12:3).

Prvog dana takmičenja, koje se održava od četvrtka do nedjelje u glavnom gradu Mađarske, Žarković i Jovanović oprobali su se i u svojoj sporednoj disciplini, u singlu, i ostvarili po trijumf u grupi.

Žarković je kazao da učešče na kvalifikacionom turniru u Budimpešti predstavlja veliko iskustvo za njih, navodeći da su imali priliku da igraju sa najboljim ekpama svijeta.

“Na žalost, dvije pobjede u grupi nijesu bile dovoljne da prođemo dalje u dublu. Jednostavno, takav je sistem takmičenja, a Mađari su, objektivno, najkvalitetnija selekcija. Imali smo priliku da uživo gledamo vrhunske mečeve, koji će nam, sigurno je, mnogo značiti u narednim nastupima i turnirima”, kazao je Žarković.

Do Evropskih igara u Krakovu, u junu 2023. godine, najbolja crnogorska ekipa, koja na klupskom nivou nastupa kao duo Kurjaci, imaće još tri kvalifikaciona turnira.

Žarkovića i Jovanovića čekaju pripreme za prvi nastup crnogorske reprezetnacije na završnici velikog takmičenja – Svjetskog prvenstva u Nirnbergu, koje je na programu od 23. do 27. novembra.

