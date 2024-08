Svjetski rekord Bobija Finka

Podgorica, (MINA) – Američki plivač Bobi Fink osvojio je zlatnu olimpijsku medalju i postavio novi svjetski rekord na 1.500 metara.

On je trku isplivao za 14 minuta, 30 sekundi i 67 stotinki.

To je 35 stotinki bolje vrijeme od dosadašnjeg rekorda Kineza Jang Suna, koji je postavio na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine.

Amerikanac je pred posljednjih 50 metara imao 94 stotinke brže vrijeme od Suna u Londonu, ali je u finišu malo posustao.

Srebro je osvojio Gregorio Paltrinijeri, a bronzu Irac Danijel Vifen.

