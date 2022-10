Svjetski kup – Otkazan veleslalom skijašica u Zeldenu

Podgorica, (MINA) – Veleslalom alpskih skijašica u Zeldenu, uvodna trka sezone Svjetskog kupa, otkazan je zbog loših vremenskih uslova, saopštili su organizatori takmičenja.

Navodi se da je na glečeru Retenbah, gdje je trebalo danas da bude vožena trka, pala jaka kiša koja se na nadmorskoj visini od 2.500 metara pretvorila u snijeg, što je onemogućilo organizatore da pripreme staze.

Predviđeno je da sjutra, ukoliko vremenski uslovi dozvole, bude vožen veleslalom skijaša.

Prva vožna predviđena je za deset, a druga za 13 sati.

U Zeldenu tradicionalno počinje Svjetski kup u alpskim disciplinama, veleslalomskim trkama.

