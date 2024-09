Svečano zatvorene Paraolimpijske igre u Parizu, Đinović nosio zastavu na difelu sportista

Pariz, (MINA) – Svečanom ceremonijom na Stadionu Francuska, pred više od 80 hiljada gledalaca, zvanično su zatvorene 17. Paraolimpijske igre u Parizu.

U parku Tiljeri kod muzeja Luvr, gdje se nalazi Olimpijski i sada Paraolimpijski gorionik, ugašen je plamen.

Simbolično, ugasila ga je paraolimpijska šampionka Oreli Ober.

Predsjednik Međunarodnog paraolimpijskog komiteta Endrju Persons predao je zastavu gradonačelnici Los Anđelesa Karen Bas, čime je taj grad i zvanično preuzeo organizaciju Paraolimpijskih igara 2028. godine.

Čin preuzimanja zastave uveličala je glumica i pjevačica Ali Stroker, koja je otpjevala američku himnu.

Prethodno su, nakon defilea sportista tokom kojeg je crnogorsku zastavu nosio strijelac Milan Đinović, predsjednik Organizacionog odbora Toni Estange i prvi čovjek Međunarodnog paraolimpijskog komiteta Endrju Persons pozdravili prisutne i odali počast za oko 4,4 hiljade parasportista, koji su nastupili u Parizu.

Hram fudbala i francuske fudbalske reprezentacije bio je pretvoren u ogromnu binu za ples tokom muzičkog spektakla Pariz je slavlje, uz učešće više od 20 umjetnika francuske elektronske muzičke scene.

Ceremoniju je svojim nastupom uveličao Žan-Mišel Žara /Jean-Michel Jarre/, uz svjetlosne i razne druge vizuelne efekte uz muziku.

Tom ceremonijom u Parizu završen je olimpijski period, sa Olimpijskim igrama održanim od 26. jula do 11. avgusta i Paraolimpijskim igrama od 28. avgusta do 8. septembra.

Pariz je tokom Paraolimpijskih igara ugostio 4.400 sportista iz 186 država svijeta, koji su se nadmetali u 549 različitih takmičenja u 22 sporta, na različitim kultnim mjestima u Parizu, uključujući Ajfelov toranj, Šatu de Versaj i Gron Pele.

Medalje su osvojili sportisti iz 85 država, među kojima je i Crna Gora.

Bronzano odličje, kao i Tokiju, osvojio je stonoteniser Filip Radović.

Crnogorski paraolimpijski sport predstavljali su i atletičarka Maja Rajković, stonoteniser Luka Bakić i strijelac Milan Đinović.

