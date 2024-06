Sulejmon pojačao Budućnost Voli

Podgorica, (MINA) – Američki košarkaš Rašid Sulejmon novi je košarkaš Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Sulejmonje rođen u Hjustonu, ima 30 godina i 193 centimetra, a igra na poziciji beka.

Evropsku karijeru, nakon što je igrao na Univerzitetima Djuk i Merilend, počeo je u francuskom Dižonu, iz kojeg se preselio u Metropolitan iz Pariza.

Ponovo se vraća u Dižon sa kojim 2020. osvaja Kup Francuske, gdje je proglašen za MVP-a turnira.

U Francuskoj je igrao i za Burg sa kojim je igrao upravo protiv Budućnosti i na dvije utakmice ubacio 23 poena.

Igrao je i u Španiji, Turskoj, Kini, a prošle godine bio je član litvanskih Vulvsa.

Sulejmon je bio šampion svijeta sa ekipom Sjedinjenih Američkih DRćava na Mundobasketu do 19 godina 2013. godine, sa generacijom koju je predvodio Aron Gordon.

“To je igrač, kojeg prije svega krasi sjajan šut, a kada dobijete na takmičenju u brzom šutiranju trojki u sred Litvanije, onda znate da možete se radi o izvrsnom šuteru. Pored šuta odličan je kao sekundarni organizator igre i bez sumnje s njim se dobija širina u napadu. Rašide dobrodošao u plavo-bijelu porodicu”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Sulejmon je drugo pojačanje Budućnosti za narednu sezonzu, nakon Đorđija Jovanovića.

Ugovore su produžili Jogi Ferel, Flečer Megi i Mekinli Rajt.

