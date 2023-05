Stroj Lob slavio na turniru u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Novoformirani dubl Stroj Lob pobjednik je premijernog turnira sezone Crnogorske tekbol lige /Montenegrin Teqball League – MTL/ ) na ulcinjskoj Maloj plaži.

Tim, čiji su članovi najbolji igrač Crne Gore u pojedinačnoj konkurenciji za prošlu sezonu, Željko Janković i njegov partner Veljko Ljumović, pobijedio je branioca titule u parovima, ekipu Kurjaka u finalu sa tri veoma uzbudljiva seta.

Tim Kurjaka, Marko Žarković i Andrija Jovanović pokazali su ponovo veliki kvalitet, ali su se Janković i Ljumović predstavili na sjajan način.

Stroj Lob je nagrađen i novčanom nagradom u iznosu od 400 EUR. Kurjaci su stigli do novog finala, pripalo im je i 200, dok su polufinalisti, Shadows i Palestina osvojili po 100.

Janković je kazao da je tekbol na plaži specifičan, ali da mu posebnu draž daje i veliki broj gledalaca koji su bili na Maloj plaži.

“Oba meča polufinala i samo finale odigrana su u tri seta, samim tim bilo je veoma dobrog tekbola za gledanje, vrhunskih poteza. Što se tiče konkretno našeg učešća, počeo sam saradnju sa novim saigračem, mladim Veljkom Ljumovićem, koji je pokazao i znanje i veliko iskustvo za jednog dječaka. Ta saradnja se pokazala kao pun pogodak, odmah na startu titula za nas dvojicu. Prezadovoljni smo, mislim da ćemo da budemo samo bolji i uvijek konkurentni na ostalim turnirima“, rekao je Janković.

Shadows, koji čine Minja Ljumović i Luka Pejović, izgubio je od Stroj Loba u sjajnom polufinalu 2:1 (12:8, 9:12, 12:10), dok su Kurjaci veliki test imali i u polufinalu u kom su savladali novoformirani tim Palestina iz Nikšića, koji čine . Lazar Žižić i Nikola Đurković, mladi članovi FK Sutjeska2:1 (12:9, 11:12, 15:13).

Premijerni turnir okupio je 24 ekipe koje su bile podijeljene u osam grupa, čiji su pobjednici igrali u četvrtfinalu.

Prvi je turnir u Ulcinju, koji je uz tri stola koje su Opština i Turistička organizacija obezbijedile za Ulcinjane, postao je novi tekbol centar.

To potvrđuje i šest ulcinjskih ekipa koje su se takmičile na otvaranju sezone.

Osim takmičarskog dijela posjetioci turnira na pijesku Male plaže i najmlađi, uglavnom članovi FK Otrant Olympic, nadmetali su se u igrama koje su podržali sponzori Crnogorske tekbol lige.

Desetak dječaka učestvovalo je u Intersportovom takmičenju, čiji je pobjednik osvojio vaučer od 100 eura, dok je pobjednik Lobove ackije Lobuj Matiju osvojio 100 EUR fribeta.

Jun u tekbol kalendaru rezervisan je za istorijski nastup crnogorske reprezentacije na Evropskim igrama u Krakovu, u kom će tekbol prvi put biti dio velikog multisportskog takmičenja, koje se održava od 21. juna do 2. jula.

Članovi ekipe Kurjaci Marko Žarković i Andrija Jovanović predstavljaće Crnu Goru na najvećoj tekbol sceni Evrope.

Planirano je nekoliko akcija postavljanja stolova širom Crne Gore – do sada u gradovima u svim regijama države postavljeno je 50 stolova.

MTL biće nastavljena u julu, kada je planiran i početak novog projekta, Jadranske tekbol lige, čiji je jedan od pokretača Tekbol savez Crne Gore.

Grad domaćin turnira u našoj državi biće Bar, a najbolji tekeri regiona nadmetaće se i u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji.

