Stonoteniserima Luče devet medalja

Podgorica, (MINA) – Stonoteniseri Luče prvi takmičarski dan međunarodnog turnira za osobe sa invaliditetom Podgorica open završili su sa devet medalja – dvije zlatne, tri srebrne i četiri bronzane.

Zlatne medalje osvojili su Pjetro Paljušević (klasa 7) i Slobodanka Gurešić (2-5), dok su srebrni bili Uroš Gugolj (8), Đuro Krivokapić (6) i Samra Kojić (2-5).

Branzanim medaljama okitili su se Dejan Bašanović (9-10), Miljan Cerović (8), Igor Mijović (6) i Milijana Ćirković (6-10).

Paljušević je u klasi 7, u finalnom meču, pobijedio Danijela Setrajčića iz Hrvatske 3:1.

Bronzane medalje osvojili su Hamed Podbiščanin iz Srbije i Edib Šahman iz Bosne i Hercegovine (BIH).

Gurešić je u finalnom meču (klasa 2 – 5) bila bolja od klupske drugarice Samre Kojić 3:0.

U klasi 8, Gugolj je izgubio finalni meč od Srđana Šćekića iz Srbije 3:1.

Bronzane medalje osvojili su Miljan Cerović i Rubinco Ristevski iz Sjeverne Makedonije.

Krivokapić je u finalnom meču klase 6 poražen od Harisa Eminovića iz BIH 3:0.

Bronzana odličja pripala su Igoru Mijoviću i Emiru Muminoviću iz BIH.

Hrvatica Ivana Medvedovič bila je zlatna u

klasi 6-10, a u finalu bila je bolja od sunarodnice Sande Vidović 3:2.

Pobjedničko postolje kompletirale su bronzane Milijana Ćirković i Snežana Ivčević iz Hrvatske.

U klasi 9-10 trijumfovao je Nebojša Kitić iz Srbije, koji je u finalnom meču savladao Ivicu Vidičeka iz BIH 3:2.

Sa bronzanim odličjem nastup su završili Bašanović i Kasim Ćerić iz BIH.

U klasi 2-5 zlatnu medalju osvojio je Goran Perlić iz Srbije pobjedom u finalnom meču protiv Nebojše Ilića 3:1.

Bronzani su bili Vladan Petković i Nenad Mitrović iz Srbije.

Turnir će biti nastavljen sjutra ekipnim takmičenjem.

Takmičenje u sportskoj sali Osnovne škole Novka Ubović okupilo je više od 40 stonotenisera iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore.

Organizatori turnira su Stonoteniski klub osoba sa invaliditetom Luča i Udruženje paraplegičara Podgorica, a igra se pod pokroviteljstvom Glavnog grada i uz podršku Paraolimpijskog komiteta i Ministarstva sporta i mladih.

