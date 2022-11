Stonoteniseri Radović i Bakić doputovali u Granadu po prvu svjetsku medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri, paraolimpijci Filip Radović i Luka Bakić, doputovali su u špansku Granadu i odradili prvi trening uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu, saopšteno je iz Paraolimijskog komiteta.

Granada je poslije četiri godine okupila najbolje stonotenisere svijeta, a na jug Španije doputovala su 333 takmičara iz 51 države svijeta.

Crnogorski dvojac, predvođen trenerom Nikolaeom Lupuleskupom, boriće se za prvu svjetsku medalju, jedinu koja nedostaje crnogorskom paraolimpijskom pokretu.

Radović je na kraju kvalifikacionog ciklusa nastup obezbijedio kao najbolji junior svijeta (igrači do 23 godine) i treći na seniorskoj rang listi.

Bakić je plasman na svoje prvo Svjetsko prvenstvo zaslužio kao trenutno peti igrač na listi Svjetske para stoni tenis federacije.

U Granadi će, u kategoriji S10, nastupiti ukupno 16 igrača i to pet najbolje rangiranih sa pet kontinenata, najbolji stonoteniser do 23 godine, sedam najboljih sa svjetske liste i tri igrača koji su dobili specijalnu pozivnicu.

To će biti drugi nastup Radovića na prvenstvu svijeta, nakon što je 2018. godine u Celju zaustavljen na korak od medalje, u četvrtfinalu.

Osvajao je medalje na prvenstvima Evrope – bronzane u danskom Vejleu 2015. i Laškom 2017. i srebrnu u švedskom Helsingborgu 2019. godine.

Nosilac je jedine paraolimpijske medalje za Crnu Goru, bronzane iz Tokija 2021. godine.

Bakić, koji će debitovati na Svjetskom prvenstvu, osvajač je ekipne bronzane medalje sa prvenstva Evrope iz Helsingborga 2019. godine, u timu sa Filipom Radovićem i Dejanom Bašanovićem.

Šampionat u Malagi zvanično će početi sjutra mečevima u konkurenciji dublova i mješovitih parova.

Pojedinačni dio šampionata startovaće u srijedu, dok će dan kasnije početi takmičenje u kategoriji S10.

Šampionat u Granadi igraće se po novom sistemu – takmičenje po grupama zamijeniće nokaut faza i eliminacioni mečevi od osmine finala.

Organizator je saopštio da će prva tri dana šampionata biti odigrana 152 meča u dublu – 82 stojeća igrača i 70 igrača u invalidskim kolicima.

Takmičenje u singlu za muškarce i žene počeće u srijedu i biće na programu ukupno 315 mečeva – 183 u stojećim kategorijama i 132 u invalidskim kolicima.

Nastup Radovića i Bakića u Granadi finansira se sredstvima Ministarstva sporta, opredijeljenim za program Paraolimpijskog komiteta za 2022. godinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS