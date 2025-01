Stojanović: Trofej sa juniorkama kruna trogodišnjeg napornog rada

Podgorica, (MINA) – Osvajanje titule prvaka na Evropskom prvenstvu B divizije za košarkašice do 18 godina u Rumuniji kruna je trogodišnjeg napornog rada, kazao je selektor te selekcije Petar Stojanović.

Uspješnu godinu upotpunio je odličnim izdanjima Budućnost Bemaksa u WABA ligi i nagradom za najboljeg trenera u izboru Košarkaškog saveza.

Stojanović je u intervjuu agenciji MINA kazao da je posebno ponosan na taj trofej, ali i na način na koji su crnogorske košarkašice došle do njega.

“Uspjeli smo da sa maksimalnim učinkom osvojimo B diviziju i izborimo viši rang. Taj rezultat je meni i mom timu, sa kojim sam sarađivao, bio nagrada za višegodišnji ogroman rad i odricanje”, rekao je Stojanović.

On je podsjetio da sa tom generacijom sarađuje još od 2021, kada je preuzeo selekciju do 16 godina.

“Veliki talenat i kvalitet djevojke su potvrdile 2023. godine, kada su pred svojim navijačima izborile finale B divizije šampionata Evrope i plasman u viši rang. Prošle godine napravile su korak više”, rekao je Stojanović.

On je kazao da se radi o talentovanoj generaciji, sa kojom se ozbiljno radi i od koje se mnogo očekuje.

“Savez je prepoznao njihov potencijal, imamo podršku i sve uslove za rad. Dobra stvar je što je Budućnost uspjela da okupi većinu tih djevojaka i one treniraju u Košarkaškom klubu Podgorica, u kojem sam radio prethodne tri godine. Sada sa njima, na jako dobar način, radi Marko Milošević”, rekao je Stojanović.

On smatra da je jako bitno da košarkašice u tom uzrastu budu u istom timu, da zajedno treniraju i jedna drugoj budu motiv za jači rad i napredak.

“Iskreno vjerujem da će to biti lijepa priča crnogorske košarke”, rekao je talentovani stručnjak.

Govoreći o ekipi Budućnost Bemaksa, koju je preuzeo sredinom jula prošle godine, Stojanović je kazao da je zahvalan rukovodstvu podgoričkog kluba na prilici da radi sa izuzetno talentovanom generacijom.

“Zadovoljan sam rezultatima, naravno i zbog činjenice da smo bez poraz ove sezone. Zadovoljstvo je i raditi sa generacijom talentovanih košarkašica, maksimalno posvećenih treninzima. Imaju veliki talenat, ali i još dosta prostora za napredak”, rekao je Stojanović.

On je kazao da nema imperativa rezultata u WABA ligi, da je još rano govoriti o dometima, ali da to ne znači da ekipa neće dati svoj maksimum i pokušati da se umiješa u borbu za trofej.

“Još je rano govoriti o borbi za trofej, ali kako sezona bude odmicala imaćemo jasniju sliku. Daćemo sve od sebe da se ekipa razvija na pravi način i da kroz mečeve sa kvalitetnijim rivalima košarkašice napreduju. Ukoliko nam se ukaže prilika da se uključimo u borbu za titulu potrudićemo se da finiš učinimo zanimljivijim”, rekao je Stojanović.

Prema njegovim riječima, dobri nastupi podgoričkih košarkašica nagrađeni su pozivom u reprezentaciju, koju u februaru očekuje posljednji ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

“Nadam se da ćemo izboriti plasman na EP i nastaviti kontimuitet sjajnih rezultata crnogorskih košarkašica“, rekao je Stojanović.

On je ponovio da je značaj WABA liga za Budućnost velika i da bi bez regionalnog takmičenja rad i napredak košarkašica bio znatno teži, ili praktično nemoguć.

„Imamo mogućnost da odmjerimo snagu sa timovima iz regiona, da igramo dobre i kvalitetne mečeve, što našim djevojkama treba. Puno nam to znači“, rekao je Stojanović.

On je naglasio da ga je mnogo obradovalo priznanje za trenera godine, koje nosi ime Gorana Polija Bojaniaća.

„Zaista lijep kraj odlične godine i nagrada koja će mi biti veliki motiv za još jači rad“, rekao je Stojanović.

