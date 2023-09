Stjepčević prvak svijeta

Podgorica, (MINA) – Crnogorski boćar Gracija Stjepčevic osvojio je titulu omladinskog prvaka svijeta u Alžiru.

On je danas u finalnom meču, u disciplini pojedinačno, savladao predstavnika Hrvatske Karla Šabana 13:5.

Sa bronzanim odličjem šampionat je završio Ilija Belan u preciznom izbijanju.

Bronzani je bio i Igor Petković u disciplini krug.

