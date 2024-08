Srbija odbranila zlato, u finalu nadigrala Hrvatsku

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Srbije osvojili su zlatnu medalju na olimpijskom vaterpolo turniru u Parizu.

Srbija je danas u finalnom meču savladala Hrvatsku 13:11 i treći put uzastopno osvojila najsjajnije odličje.

Bila je najbolja i u Rio de Žaneiru i Tokiju.

Bronaznu medalju osvojila je selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je u meču za treće mejsto, nakon boljeg izvođenja peteraca, pobijedila Mađarsku 11:8.

