Sportisti gosti OŠ Vuk Karadžić

Podgorica, (MINA) – Crnogorski sportisti bili su danas gosti Osnovne škole Vuk Karadžić, u okviru promotivne manifestacije ParaFest, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta (POK).

Navodi se da je ParaFest koncipiran da se učenici osnovnih škola upoznaju sa sportistima i sportovima, koji su na programu paraolimpijskih igara.

Učenicima su umijeće u svojim sportovima prikazali nekih od najtrofejnijih crnogorskih sportista, a zainteresovani učenici imali su priliku da se oprobaju u paraatletikci, šahu za osobe oštećenog vida, košarci u kolicima, parastonom tenisu, paradžudou, golbalu, para biciklizmu.

“Cilj ovih aktivnosti je povećanje vidljivosti para sporta i para sportista, upoznavanje učenika sa njegovim konceptom, prikazivanje izuzetnog seta vještina i sposobnosti koje posjeduju para sportisti i naravno podsticanje cjelokupne javnosti na zdrave stilove života. U konačnom cilj manifestacije je promcija punih inkluzivnih vrijednosti i poštovanja različitosti kroz široku lepezu i ljepotu para sporta”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Učenike su pozdravili direktor škole Budimir Vukićević i predsjednik POK Igor Tomić.

