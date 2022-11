SP rezultati – Maroko pobijedio Belgiju, Kostarika slavila protiv Japana

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Maroka pobijedili su danas u Dohi selekciju Belgije 2:0, u utakmici F grupe Svjetskog prvenstva u Kataru.

To je prvi trijumf Maroka na šampionatu, nakon startnog remija sa Hrvatskom.

Belgija je doživjela prvi poraz, nakon minimalnog trijumfa protiv kanade.

Maroko je do pobjede, prve na šampionatima svijeta od Francuske 1998. godine, došao golovima Abdelhamida Sabirija u 73. i Zakarije Abuklala u trećem minutu sudijske nadoknade.

U drugom meču te grupe, u 17 sati, sastaće se Hrvatska i Kanada.

Pobjedu su ranije danas ostvarili fudbaleri Kostarike u Dohi protiv Japana 1:0.

Pobjednika duela na Ahmad bin Ali stadionu odlučio je Kejšer Fuler u 81. minutu.

Kostarika je do prve pobjede na šampionatu došla iz prvog opasnijeg napada i poslije loše reakcije odbrane i golmana Šuičija Gonde.

Na startu šampionata ubjedljivo je poražena od

Španije 7:0.

Japan, koji je od početka bio bolji i imao nekoliko velikih šansi, upisao je prvi poraz, nakon startnog trijumfa protiv Njemačke 2:1.

U drugom meču te grupe, u 20 sati, sastaće se Španija i Njemačka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS