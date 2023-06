Šola objavio spisak za junsko okupljanje

Podgorica, (MINA) – Selektor muške rukometne reprezentacije, Vlado Šola, objavio je danas spisak igrača za junsko okupljanje i prijateljski duel sa selekcijom Gvadalupea, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Šola je pozvao 16 igrača, koji su imali manju minutažu u posljednjim akcijama nacionalnog tima, ili nijesu imali priliku da debituju do sada, a bili su u mlađim reprezentativnim selekcijama.

Na spisku su: golmani Nikola Matović i Haris Suljević;

Krila – Luka Radović, Vojislav Đukić, Darko Đurković i Filip Vujović;

Pivoti – Miodrag Ćorsović, Mihailo Šćekić i Luka Vujović;

Bekovi – Luka Vukićević, Arsenije Dragašević, Luka Barjaktarović, Radojica Čepić, Risto Vujačić, Andrej Dobrković i Vasilije Kaluđerović.

Reprezentacija će se okupiti u nedjelju, dva dana će trenirati u Podgorici, nakon čega putuje u Gvadalupe, jednu od francuskih prekomorskih teritorija.

Za tu selekciju nastupaju igrači koji nastupaju u prvoj i drugoj francuskoj ligi.

Crna Gora je poziv za put u Gvadalupe dobila od proslavljenog francuskog rukometaša, jednog od najboljih odbrambenih igrača svih vremena Didije Dinara, danas trenera Ivrija.

On će biti domaćin crnopgorskom timu tokom boravka na malom ostrvu u Karipskom moru.

