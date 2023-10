Šola objavio spisak za EHF nedjelju i duel sa Rumunijom

Podgorica, (MINA) – Selektor muške rukometne reprezentacije Crne Gore, Vladom Šola, objavio je danas spisak igrača za EHF nedjelju i prijateljski duel sa Rumunijom.

Okupljanje rukometaša, prvo od kraja aprila i završetka kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine u Njemačkoj, zakazano je za naredni ponedjeljak,

U okviru EHF sedmice, izbranici selektora Vlada Šole treniraće u Podgorici, a za 2. novembar planirana je i prijateljska utakmica protiv Rumunije.

Za predstojeću EHF sedmicu, selektor Šola računa na 22 igrača, a jedini debitant na spisku je srednji bek Leotara Vladimir Stanković.

U nacionalni tim nakon oporavka od povrede vraća se pivot Nemanja Grbović, a među “lavovima” je ponovo srednji bek Stevan Vujović.

Grbović i Vujović posljednje nastupe u dresu sa državnim grbom upisali su na Svjetskom prvenstvu u januaru.

Na spisku su:

golmani – Nebojša Simić, Nikola Matović i Haris Suljević;

Krila – Miloš Vujović, Aleksandar Bakić, Mirko Radović, Luka Radović i Vojislav Vukić;

Pivoti – Vuk Lazović, Nemanja Grbović, Miodrag Ćorsović i Mihailo Šćekić;

Bekovi – Vasilije Kaluđerović, Miloš Božović,

Arsenije Dragašević, Radojica Čepić, Božidar Simić,

Stevan Vujović, Branko Vujović, Stefan Čavor, Risto Vujačić i Vladimir Stanković.

EHF sedmicom počeće uigravanje za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj, gdje će Crna Gora u januaru naredne godine u Minhenu za protivnike u grupi imati Island, Mađarsku i Srbiju.

