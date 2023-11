Šola objavio širi spisak za EP, pozvan i Vuko Borozan

Podgorica, (MINA) – Selektor muške rukometne reprezentacije Crne Gore, Vlado Šola, objavio je danas širi igrača za nastup na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, u januaru naredne godine.

Na širem spisku selektora Šole nalazi se 35 igrača, među kojima su i oni koji su iznijeli teret kvalifikacija, ali i prethodnih velikih takmičenja, kao i nekoliko potencijalnih povratnika i debitanata u dresu sa državnim grbom.

Za mjesto u timu, poslije dužeg vremena konkuriše lijevi bek Lovćena Vuko Borozan, a prvi put na širem spisku su golman Lovćena Filip Borozan i njegovi klupski saigrači Filip Krivokapić i Milorad Bakić, kao i Vladan Kastratović (Prilep) i Darko Đurković (Budućnost Podgorica).

Na spisku su golmani – Nebojša Simić, Nikola Matović, Haris Suljević i Filip Borozan;:

Krila – Miloš Vujović, Aleksandar Bakić, Filip Vujović, Darko Đurković, Mirko Radović, Luka Radović i Vojislav Vukić;

Pivoti – Vuk Lazović, Nemanja Grbović, Miodrag Ćorsović, Mihailo Šćekić, Luka Vujović i Nebojša Simović;

Bekovi – Radojica Čepić, Božo Anđelić, Stevan Vujović, Vladimir Stanković, Božidar Simić, Filip Krivokapić, Vladan Kastratović, Vasilije Kaluđerović, Miloš Božović, Arsenije Dragašević, Vuko Borozan, Luka Barjaktarović, Miodrag Bakić, Radoš Premović, Branko Vujović, Stefan Čavor,

Risto Vujačić i Luka Vukićević.

Početak priprema planiran je za 25. decembar, a selektor Šola do tada će skratiti spisak igrača koji će konkurisati za mjesto u timu na EHF Euro 2024.

Crna Gora će 29. decembra odigrati prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije u Staroj Pazovi, dok je 4. i 5. januar planirano učešće na turniru u Poreču, gdje će rivali biti domaćin Hrvatska i Slovenija.

Premijerni meč na EHF Euro 2024, crnogorski odigraće 12. januara u Minhenu protiv Mađarske, a rivali u grupi su još Island i Srbija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS