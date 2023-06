Škerović: Košarkašice spremne za Eurobasket

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore spremno dočekuje start Eurobasket i očekuje plasman u drugu fazu, kazala je selektorka Jelena Škerović.

Košarkašice sjutra preko Beograda putuju za Tel Aviv, gdje će igrati grupnu fazu šampionata.

Rivali u grupi biće im Španija, Grčka i Letonija.

Škerović je kazala da je zadovoljna urađenim u pripremnom periodu i da košarkašice spremne dočekuje šampionat.

“Imale smo dosta pripremnih utakmica, radili smo iz utakmice u utakmicu na ispravljanju grešaka. Utakmice sa Slovenijom dale su pozitivan utisak rada i zalaganja i pokazale da su djevojke spremne za početak šampionata”, rekla je Škerović na konferenciji za novinare.

On je naglasila da se mnogo očekuje od Amerikanke Nataše Mek, navodeći da će ona donijeti samopouzdanje u skoku.

Prema njenim riječima, veliki hendikep predstavlja odsustvo Jelene Dubljević.

“Imale smo svoje ambicije i njeno odsustvo je težak udarac. Probaćemo da to nadoknadimo, biće teško, ali djevojke su to prihvatile kao realnost”, rekla je Škerović.

Govoreći o ambicijama na šampionatu, ona je istakla da je realnost da se prođe grupa.

“Plasman u narednu rundu treba tražiti u mečevima sa Grčkom i Letonijom. Prvi meč je protiv Grčke i to je najbitnija utakmica za nas. Tu imamo i najveće šansea, a važna nam je i zbog samopouzdanja. Španija je favorit, ali nećemo se predati”, rekla je Škerović.

Kapitenka Milica Jovanović, koja će sedmi put nastupiti na Eurobasketu, kazala je da je Crna Gora samim plasmanom u završnicu ostvarila veliki uspjeh.

“Pogotovo ako se ima u vidu iz kakve baze dolaze, u kojoj ligi igra većina igračica u Crnoj Gori.

Ne idemo rasterećemo, želimo i volimo da igramo za

reprezentaciju i predstavljamo svoju državu na najbolji mogući način”, rekla je Jovanović.

Ona je naglasila je prva utakmica najbitnija i da

idemo utakmicu po utakmicu.

“Prva utakmica protiv Grčke je najbitnija. Daćemo sve od sebe. Jako je bitno zbog samopouzdanja da uđemo dobro i dobro odradimo posao”, rekla je Jovanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS