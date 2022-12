Sjutra svečano proglašenje najuspješnijih sportista Podgorice

Podgorica, (MINA) – Sekretarijat za kulturu i sport zvanično će sjutra proglasiti najuspješnije sportiste Podgorice u 2022. godini, najavljeno je iz Glavnog grada.

Najuspješnije birala je Stručna komisija na osnovu predloga sportskih organizacija iz Glavnog grada.

Najbolji sportisti Podgorice u 2022. godini su rukometašica Milena Raičević i majstor džiu džice Arso Milić.

Titulu najboljeg kluba nosi Džiu džicu klub Feniks, dok je najbolji trener Bojana Popović, strateg Ženskog rukometnog kluba Budućnost i reprezentacije Crne Gore.

“Raičević je bila nosilac igre naše reprezentacije u grupnoj fazi Evropskog prvenstva, lavice su letjele na njenim krilima na mečevima koji su igrani u Morači. Kasnije je, iako povrijeđena, dala doprinos u osvajanju istorijske bronze. Uz to, nakon povratka u Budućnost, pokazala je da je pravi vođa nove generacije plavih”, piše u obrazloženju odluke Stručne komisije.

Navodi se da se Arso Milić “popeo na krov svijeta” u Abu Dabiju i pravim pristupom nagradio dugogodišnja odricanja u borilačkim sportovima – u džudou i džiu džici.

Saopšteno je da je Bojana Popović predvodila sa klupe crnogorske lavice do fenomenalnog rezultata, a kao šef struke Budućnosti radi kvalitetne stvari u Ligi šampiona sa mladim timom.

“Što se tiče rezultata Džiu džicu kluba Feniks veliki broj medalja, od kojih se izdvaja seniorsko zlato Dejana Vukčevića sa Evropskog prvenstva, govore da su baš njihovi članovi i pored žestoke konkurencije, obilježili godinu na izmaku”, piše u saopštenju.

Za vrhunski rezultate ostvarene u 2022. godini plakete će dobiti atletičarka Marija Vuković (AK Podgorica – srebro na Evropskom šampionatu u skoku u vis), rukometašice Budućnosti koje su nastupale za reprezentaciju Crne Gore Ivona Pavićević, Nina Bulatović, Ilda Kepić, Matea Pletikosić, Nataša Ćorović, Ivana Godeč, Andrijana Popović i Nađa Kadović.

Plakete će dobiti i bokser Predrag Radošević (BK Podgorica – šampion svijeta u federaciji WBU), kik bokser Filip Sekulović (KK Budućnost – bronza na EP), džiu džicu majstor Dejan Vukčević (JJ Feniks – zlato na EP) i karate reprezentativka Milena Jovanović (KK Omladinac – srebro sa Mediteranskih igara, bronza na Svjetskom juniorskom prvenstvu i zlato na Svjetskom kupu).

Plakete za ostvarene rezultate u 2022. godini zaslužili su U20 košarkaški reprezentativci koji su osvojili srebrnu medalju na Evropskom šampionatu u Podgorici – Danilo Ivanović (KK Studentski centar), Zoran Vučeljić (KK Studentski centar) i Lazar Radetić (za vrijeme šampionata član KK Studentski centar).

Dobiće je i kik bokser Viktor Dukić (bronza na kadetskom Svjetskom prvenstvu), karatisti Emre Saljiu (KK Omladinac – juniorski prvak svijeta), Jusuf Saljiu (zlato u Svjetskoj ligi mladih), Jovana Damjanović (KK Omladinac – bronza na kadetskom Svjetskom prvenstvu), Una Raković (zlatna u Svjetskoj ligi mladih) i Helena Backović (KK Omladinac – dva zlata na Svjetskoj ligi za mlade).

Biće nagrađeni i takmičari Džiu džicu kluba Feniks koji su osvojili medalje na Svjetskom i Evropskom prvenstvu za mlađe kategorije Anđela Vukčević (srebro i zlato), Jelena Vukčević (srebro), Nikola Vulević (bronza i zlato) i Ana Asanović (bronza i zlato) i Plesni klub Beauty (srebro na Svjetskom prvenstvu).

Tradicionalno, biće proglašeni i najperspektivniji sportisti Glavnog grada (dječaci i djevojčice od 13 do 16 godina).

To su Iva Lakić (TK Eminent), Atina Radević (Ženski košarkaški klub Budućnost Bemax), Elena Mitrović (Ženski rukometni klub Budućnost), Marko Perović (Fudbalski klub Budućnost), Nađa Boričić (Karate klub Omladinac), Matija Marković (Džudo klub Milenijum), Miloš Tošković (Mau thai klub Big babol), Lara Jovović (OK Morača), David Mirković (KK Studentski centar), Iskra Dedivanović (PK OSI Mako) i Vaterpolo ekipa 2009. godište PVK Budućnost.

Zlatne plakete za poseban doprinos u razvoju školskog sporta biće uručene Sanja Džudović, nastavnici u Osnovnoj školi Zarija Vujošević i profesorici Snežani Popović iz Škole za srednje i više stručno obrazovanje Sergije Stanić.

Za uspješnu saradnju u realizaciji programskih aktivnosti Sekretarijata za kulturu i sport biće nagrađeni Sportski objekti doo i hotel Junior na Kopaoniku, dok će priznanje za razvoj i promociju sporta osoba sa invaliditetom dobiti Plivački klub OSI Mako.

Zlatnu plaketu za promociju i razvoj sportske rekreacije dobiće Sportsko rekreativno društvo Podgorica, dok će plakete za izuzetan doprinos u razvoju, organizovanju i unaprjeđenju sporta dobiti legenda rukometa Marijana Maja Bulatović i nekadašnji bokser Sreten Keto Bošković.

Specijalno priznanje za promociju podgoričkog sporta dobiće Miloš Todorović, režiser filma Put prazne šake.

Posebne zahvalnice za medijsku promociju aktivnosti Sekretarijata za kulturu i sport dobiće Igor Mitrović (Pobjeda), Emil Ličina (Agencija Mina) i Velibor Gašanović (portal sportski.me).

Sekretarijat za kulturu i sport posthumno će dodijeliti plakete porodicama zaslužnih sportskih radnika za doprinos razvoju sporta u Titogradu (Podgorici) – Momu Vujačiću i Dušku Miliću.

Svečana ceremonija proglašenja najboljih biće održana sjutra u 11 sati u Hotelu VOCO.

