Sjutra start WTT turnira u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Podgorica će od sjutra biti domaćin prvog od dva velika turnira, koji će okupiti najtalentovanije svjetske stonotenisere, saopšteno je iz Stonoteniskog saveza.

WTT Youth Contender trajaće do četvrtog, dok će od 5. do 9. oktobra biti održan WTT Youth Star Contender.

Oba turnira biće održana pod pokroviteljstvom Svjetske stonoteniske federacije i biće bodovna za svjetsku rang listu.

Crna Gora će na pretstojećem WTT Youth Contenderu imati 18 predstavnika.

Nastupiće Anastasija Vujović, Andrej Milošević, Anja Bajović, Antonije Slavković, Đorđe Rahović, Dunja Vlahović, Feđa Taljanović, Jakša Krivokapić, Kalina Božović, Katarina Franeta, Kristina Šebek, Lara Franeta, Matija Mališić, Mia Živanović, Milan Vučetić, Miloš Rahović, Stefan Radonjić i Suzana Milošević.

Mušku kadetsku reprezentaciju predvodiće Jakša Krivokapić i Stefan Radonjić, koji će nastupiti na oba WTT takmičenja.

Radonjić je kazao da se radujemo pretstojećim turnirima, navodeći da je prošlo više mjeseci od posljednjeg nastupa.

“Nakon velikog rada na pripremama tokom prethodnog mjeseca, u Slovačkoj kod našeg selektora i u matičnim klubovima, turnir je mjesto gdje bi trebalo da vidimo koliko smo realno podigli nivo igre i ima le napretka u odnosu na Balkansko i Evropsko prvenstvo”, rekao je Radonjić.

On je kazao da se nada najboljem, podsjećajući da su mlađi godinu od kategorije u kojoj će igrati.

“To do sada nije predstavljalo prepreku da se ostvari dobar rezultat, pa se nadam da neće ni sada”, rekao je Radonjić.

Među iskusnijim takmičarima je Suzana Milošević, bronzana u dublu sa kadetskog Balkanskog prvenstva.

Ona će nastupiti u kategorijama U17 i U19.

“Za mene je velika čast učestvovati na ovako velikim takmičenjima, a naročito mi je drago što ćemo baš mi biti domaćini”, rekla je Milošević.

Pored nje, Radonjića i Krivokapića na Star Contender učestvovaće i kadetkinje Anastasija Vujović i Kristina Šebek, kao i juniori Andrej Milošević i Miloš Raković.

Mlade takmičare vodiće selektori Saša Dragaš i Dijana Zonjić.

Tokom svih takmičarskih dana mečevi će biti igrani od devet do 21 sat, a ulaz u dvoranu Verde je slobodan.

