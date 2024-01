Sjutra start šampionata Evrope za rukometaše, Crna Gora u petak sa Mađarskom

Podgorica, (MINA) – Njemačka će od sjutra do 28. januara biti domaćin 16. Evropskog prvenstva za rukometaše, na kojem će nastupiti i reprezentacija Crne Gore.

Šampionat će okupiti 24 reprezentacije, koje će biti podijeljene u šest grupa.

Organizator je najavio da će prva dva meča na šampionatu, između Francuske i Sjeverne Makedonije, odnosno Njemačke i Švajcarske, biti odigrani na fudbalskom stadionu Merkul Špil arena u Diseldorfu.

On će samo za ta dva duela i svečano otvaranje biti pretvoren u ogromnu rukometnu arenu, koja će, kako pišu lokalni mediji, okupiti više od 50.000 navijača.

Crna Gora igraće u C grupi, u Minhenu, sa Islandom, Mađarskom i Srbijom.

U A grupi rivali će biti Francuska, Njemačka, Sjeverna Makedonija i Švajcarska, dok će B grupu, koja će biti odigrana u Manhajmu, činitiŠpanija, Austrija, Hrvatska i Rumunija.

U D grupi, u Berlinu, za plasman u narednu rundu boriće se Norveška, Slovenija, POljska i Farska Ostrva.

U E grupi igraće, u Manhajmu, igraće Švedska, Holandija, Bosna i Hercegovina i Gruzija, dok će u F grupi, u Minhenu, rivali biti Danska, Portugal, Češka i Grčka.

Plasman u narednu rundu izboriće po dvije najbolje selekcije iz svih šest grupa.

Crna Gora sedmi put nastupa na šampionatima Evrope, a na pretkodnom kontinentalnom prvenstvu završio je na 11. mjestu.

Crnogorski rukometaši na startu šampionata, u petak u 20 sati i 30 minuta, igraće sa Mađarskom.

Za nedjelju zakazan je duel sa Islandom (18.00), dok će se u utorak sastati sa Srbijom (18.00).

Titulu brani Švedska, koja je prije dvije godine u Budimpešti, u finalnom meču, pobijedila Španiju 27:26. Bronzana je bila Danska.

